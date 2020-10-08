عدم تسجيل أي خرق أمني اثناء زيارة الاربعين مع مشاركة 14 مليون زائر

2020/10/08 | 22:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ، مساء الخميس ، إن “زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء لم تسجل أي خرق أمني ، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي 14 مليون زائر أحيوا زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء .وقال الغانمي في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) تم “استقبال […]

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