أمثلة للاشتراكية الديمقراطية والاستبدادية - محمود يوسف بكير

2020/10/08 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير والأمثلة التي سوف نتناولها باختصار شديد هي اشتراكية أولوف بالمى في السويد واشتراكية جمال عبد الناصر في مصر.



ونقول باختصار شديد لأن ذكر الحقائق التاريخية الموثقة كما هي ودون محاولة التلاعب بها أو تفسيرها بطريقة معينة يكفي لإيصال العبرة التاريخية من الحدث دون أن نتكلم كثيرا.



أولوف بالمى‏في عام 1986 تم اغتيال أولوف بالمى رئيس وزراء السويد على يد مجهول وهو خارج مع زوجته من السينما في ......





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