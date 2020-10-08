هولندا تحبط مخططاً إرهابيا ’ضخما’ يقوده عراقي

2020/10/08 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة هولندية، الخميس، ستة رجال

بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي واسع

النطاق على حدث عام وحكمت عليهم بالسجن

لمدد تتراوح بين 10 و17 عاما.

وقالت محكمة روتردام في بيان اليوم (8

تشرين الأول 2020)، إن "

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