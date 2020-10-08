أول تعليق إيراني بعد العقوبات الأميركية الجديدة

2020/10/08 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس، بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها وزارة المالية الأميركية والتي طالت 18 مصرفا لبلاده.

وكتب ظريف تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم، (8 تشرين الأول 2020): "وسط جائحة Covid19، يريد النظام الأميركي تفجير قنواتنا المتبقية لدفع ثمن الغذاء والدواء".

وأضاف: "سوف ينجو الإيرانيون من هذه الأعمال الوحشية الأخيرة".

وتابع: "التآمر لتجويع السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية.



المذنبون والمساعدون بذلك من الذين يمنعون أموالنا سيواجهون العدالة".

وفرضت وزارة المالية الأميركية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالي في الاقتصاد الإيراني خاضعا للأمر التنفيذي 13902".

وأكدت، أن "موانع الأمر التنفيذي لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية، والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

من جهته، قال وزير المالية الأميركي، ستيفن منوشين: "العقوبات على المصارف الإيرانية، تسلط الضوء على التزامنا في التصدي للحصول غير الشرعي على العملة الأميركية".

وأضاف: "برامج العقوبات الأميركية ستستمر لحين توقف إيران عن دعم الأنشطة الإرهابية، ووقف برنامجها النووي".

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