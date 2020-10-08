اغتيال مسؤول أمني لأحد المنافذ الحدودية

2020/10/08 | 22:22 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قتل مدير آسايش منفذ سرزيري الحدودي مع تركيا، غازي صالح، الخميس، اثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في محافظة دهوك.

وأفادت وسائل اعلام كوردية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، ان "مدير آسايش منفذ سرزيري الحدودي مع تركيا، غازي صالح، البالغ من العمر 47 عاما، تعرض لإطلاق نار، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه قبل نقله إلى مستشفى زاخو".

ووقع الحادث في قرية كليكي التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

من جهته، قال مسؤول فرع 18 من الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العمادية، موسى كيستيي، إن إطلاق النار وقع من قبل عدد من الأشخاص المجهولين، ولم تتوضح هويتهم بعد.

إلى ذلك، أعلن مجلس أمن كوردستان الآسايش، اليوم الخميس، ان مقتل مدير آسايش كمرك سرزيري نفذ من قبل ارهابيين، وكان قد تلقى في وقت سابق تهديدات بالقتل.

ومنفذ سرزيري، وهو ثاني منفذ حدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، ويستخدم في الغالب لعبور الشاحنات الصغيرة وتنقل السياح والمسافرين من وإلى كلا البلدين.

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