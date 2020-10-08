عراب السلة العراقية يتجه الى التدريب

2020/10/08 | 22:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قرر اللاعب الدولي العراقي قتيبة عبد الله، اعتزال اللعب نهائياً والتوجه الى عالم التدريب.

وقال عبد الله في بيان لاتحاد السلة تلقته وكالة/ المعلومة/ ، “قررت الاعتزال عن لعب الكرة البرتقالية محلياً ودولياً وساتجه الى الجانب التدريبي”.

واوضح “لقد حظيت بمسيرة لا تُصدق، أنا ممتن جداً لكل لحظة أشعر أنى محظوظ جداً لأني حققت كل ذلك ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيع الجميع لي”.

يذكر ان عبد الله الملقب بـ”عراب السلة العراقية”، قرر ان يضع حداً لمسيرته يوم امس، والتي انطلقت منذ تسعينات القرن الماضي.



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