2020/10/08 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية 100%

بسم الله الرحمن الرحيم( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) صدق الله العلي العظيم بتوفيق من الله تعالى وببركة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) وبعد اسابيع من الاستعداد والجهد والتفاني ومواصلة النهار بالليل، تزف إليكم هيئة الحشد الشعبي / مقر قيادة عمليات زيارة الأربعين نجاح الخطة الخاصة بالحشد الشعبي 100% وعدم تسجيل حالة خرق معادية سواء داخل محافظة كربلاء المقدسة أم محيطها أم في طرق الزوار الكرام، والتي تمت بمشاركة قرابة 20 ألف مقاتل شاركوا في عمليات التأمين والحماية، فضلا عن 30 ألف متطوع احتياط لدعم الزيارة المليونية. لقد تميز موسم الزيارة لهذا العام بفتح مقر القيادة المسيطر لزيارة الأربعين بإمكانيات تكنلوجية متقدمة مكنت قطعاتنا من إدارة العمليات الأمنية والخدمية بفعالية وكفاءة عاليتين ، فضلا عن تعزيز القواطع بتشكيلات غير مقاتلة تقوم بواجبات الخدمية للزائرين ورفد المنظومة الامنية بالمعلومات الميدانية المباشرة عن الحالات المشتبه بها والخروقات التي قد تحدث.كما تم تعزيز قيادة عمليات قاطع الفرات الأوسط للحشد بتشكيلات مقاتلة لحماية خطوط الصد الخارجية والبعيدة لمنع استغلالها من قبل العدو في استخدام أسلحة غير مباشرة وبعيدة المدى للتأثير في طرق تنقل الزائرين.وقد بذلت كافة معاونياتنا ومديرياتنا جهود كبيرة بأداء الواجبات المناطة بها بشكل مميز وكان الجهد الكبير لمديرية الاتصالات ومعاونيتي الاستخبارات والميرة ومديريات الامن وطبابة الهندسة العسكرية، والاعلام .وفي الجانب الخدمي، قام الحشد الشعبي بتسخير جهد خدمي كبير لدعم الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة متمثلا بتسخير المئات من العجلات التخصيصية وستستمر عقب انتهاء الزيارة، وقد شملت الخدمات تأمين قرابة نصف مليون مكالمة محلية ودولية مجانيا من طريق مراكز الاتصال المجاني للحشد وايصال مياه الشرب وانتاج قوالب الثلج وحوضيات المياه لدعم المواكب الخدمية وفي الجانب الصحي، استقبلت مستشفياتنا ومفارزنا الطبية 165 ألف مراجع قُدِّمَ لهم العلاج والفحوصات من قبل كوادر متخصصة وتقديم الإرشادات الوقائية من فيروس كورونا وعلى مدار الساعة وماتزال المفارز الصحية منتشرة لتقديم الخدمات. وفي الجانب الإعلامي، تم تأمين ساعات بث مجاني للقنوات المحلية والدولية بواقع من 2- 5 ساعات يوميا للمدة من 10 الى 20 صفر لنقل وقائع الزيارة الأربعينية إلى العالم كله. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لادارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والمواكب الشعبية والقوات الامنية والحكومة المحلية في محافظة كربلاء وذلك للجهود التي أسهمت في إنجاح هذه الزيارة في ظل الظروف والتحديات الصحية والوبائية، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ونتعهد بالوفاء لمرجعيتنا العليا وقادة النصر الشهداء بأن نكون جنودا أوفياء في خدمة عراقنا الحبيب وشعبه ومقدساته والذود عن ترابه ووحدته وسيادته وإفشال كل الرهانات الخائبة للنيل من بلدنا.هيئة الحشد الشعبي 20 صفر 1442 8 تشرين الاول 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).