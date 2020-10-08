مغنية إسرائيلية تستعد لإصدار ألبوم جديد بالتعاون مع فنانين من داخل إيران

2020/10/08 | 22:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليزار تشرهي (39 عاما) مطربة إسرائيلية من أصول إيرانية لم تزر مسقط رأس والديها على الإطلاق، لكنها سعت لاكتشاف جذورها الثقافية من خلال الموسيقى والفن، بحسب تقرير سابق لـ"راديو فردا".

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