تونس تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

2020/10/08 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس عن تسجيل 2357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 10.2%.

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