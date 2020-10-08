برشلونة يستغل

2020/10/08 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال نائب رئيس برشلونة جوردي موش إن "النادي يجب أن يكثف جهوده في خطط تطوير إستاد كامب نو؛ لتعويض الخسائر في الإيرادات بسبب جائحة كوفيد-19".

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