2020/10/08 | 22:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن المعهد المركزي للبحوث الهندسية الدقيقة التابع لشركة “روستيخ” الروسية أن الخبراء فيه يعملون على مشروع لتطوير مسدس وطلقات خاصة تمنح الأسلحة قدرات قتالية كبيرة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد “المسدس الجديد الذي سيحمل اسم ماركر، وأجزاؤه الأساسية ستكون مطورة على مكونات مسدسات RG120 و RG 120-1 الرياضية التي ساهم معهدنا في تطويرها في إطار مشروع Aspid، من حيث المظهر سيشبه هذا المسدس بعض المسدسات الحربية الصغيرة الموجودة حاليا، لكنه سيحمل علامات وألوان مميزة على السبطانة والمغلاق”.

وحول الموضوع قال رئيس قسم أبحاث تطوير الأسلحة في المعهد، رسلان سيدياكين: “المسدس سيكون ذا موثوقية عالية ومريحا في الاستخدام وتسهل صيانته، وسيصمم ليكون قادرا على إطلاق ألفي طلقة على الأقل”.

وقبل شهرين تقريبا كانت “روستيخ” قد أعلنت أيضا عن بدء الإنتاج الصناعي لمسدس”أوداف” القادر على إطلاق نوعين من الذخائر الخارقة للدروع، والمزود بكواتم صوت خاصة، والذي صنف كمنافس قوي لمسدسات Glock الشهيرة.

وأشار بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد أيضا” إلى أن الخبراء في المعهد يعملون على تطوير رصاصات مسدس خاصة من عيار 9×19 ملم، مزودة بنواة فولاذية تمنحها قدرات كبيرة على اختراق وتدمير أهدافها، وستطور لصالح قوات المهمات الخاصة في هيئات حماية القانون الروسية”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“روستيخ” تطور مسدسا وطلقات بقدرات فائقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“روستيخ” تطور مسدسا وطلقات بقدرات فائقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).