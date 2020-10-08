فى عيد ميلادها الـ40.. 5 رسائل من شيرين عبد الوهاب لهؤلاء

2020/10/08 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ، عن سعادتها الشديدة لإحتفال جمهورها ومحبيها فى الوطن العربي، بعيد ميلادها الـ40 ، اليوم الخميس ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، من خلال رسائل التهنئة أو نشر صورها ومقاطع فيديو لأشهر أغانيها.ووجهت عدة رسائل لجمهورها ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة […]

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