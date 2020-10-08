2020/10/08 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي طالب الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)، الجهات الحكومية ومنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، الى ايلاء اهتمام خاص بمناطقنا وانشاء الجامعات والمعاهد من اجل استيعاب طلبتنا والتخفيف من معاناتهم.وكذلك الاهتمام بالمدارس الابتدائية والثانوية وتوفير المستلزمات التعليمية المختلفة التي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امير الايزيديين يطالب الحكومة بإنشاء الجامعات والمعاهد في مناطقهم، ويناشد الجامعات العالمية لتوفير مقاعد للطلبة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امير الايزيديين يطالب الحكومة بإنشاء الجامعات والمعاهد في مناطقهم، ويناشد الجامعات العالمية لتوفير مقاعد للطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).