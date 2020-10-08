نقّح التاريخ بعيدا عن الحكام والراي العام

2020/10/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

لا نجزم بان التاريخ وخصوصا الاسلامي هو

تاريخ سالم نقي من الدخيل والمزيف ، نعم

تاريخ كتبت اغلب صفحاته بارادة السلطان

وهذا يعني يبعد عنه امانة تدوين التاريخ

في الاغلب الاعم ، واكبر معوق

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