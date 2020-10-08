2020/10/08 | 22:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم

الخميس، فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا،

في إطار سياسة الضغوط القصوى التي

تمارسها الإدارة الأمريكية، ضد النظام

في طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول

البرنامج النووي الإير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية وطهران تصف هذه العقوبات بمؤامرة لتجويع شعبها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أمريكية على مصارف إيرانية وطهران تصف هذه العقوبات بمؤامرة لتجويع شعبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).