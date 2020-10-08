​دراسة تسلط الضوء على مخاطر شرب القهوة على الريق

2020/10/08 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت دراسة طبية بريطانية حديثة ان شرب القهوة قبل تناول وجبة الإفطار صباحا، أو على الريق كما يفعل الكثيرون يعيق التمثيل الغذائي، إذ تضعف القهوة استجابة سكر الدم بنسبة 50% عند تناولها على معدة فارغة.

وبحسب الدراسة التي اجراها باحثون في "جامعة باث" بالمملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في "المجلة البريطانية للتغذية"، فإنه "من خلال تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار، وجد الباحثون أن قدرة أجسامنا على التعامل مع الطعام بشكل صحي قد تحسنت بشكل كبير".

واضافت، ان "الدراسة شملت 29 من الرجال والنساء الأصحاء، تم وضعهم في ظروف مختلفة، شملت النوم بشكل طبيعي ليلا، ثم شرب مشروب سكري صباحا لتقييم قدرة الجسم على ضبط سكر الدم، والنوم بشكل سيء حيث تم إيقاظ المشاركين في الدراسة لمدة 5 دقائق كل ساعة ليلا، ثم شرب مشروب سكري صباحا، والنوم بشكل سيء ثم شرب القهوة صباحا قبل 30 دقيقة من تناول المشروب السكري".

وأظهرت النتائج أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم تؤد إلى تفاقم استجابات المشاركين لنسبة الغلوكوز في الدم عند وجبة الإفطار مقارنة بليلة النوم العادية.

ولكن تناول القهوة قبل الإفطار زاد من استجابة غلوكوز الدم للمشروب السكري اللاحق بنحو 50% أعلى، مما يعني أن القهوة أثرت سلبيا على قدرة الجسم على ضبط الغلوكوز في الدم.

وقال البروفيسور جيمس بيتس، المدير المشارك لمركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث، ان "هذه الدراسة مهمة ولها آثار صحية بعيدة المدى..



ببساطة، تضعف السيطرة على نسبة السكر في الدم عندما يكون أول ما يتلامس مع أجسادنا هو القهوة، خاصة بعد ليلة من النوم المتقطع، وقد نحسن هذا من خلال تناول الطعام أولا ثم شرب القهوة لاحقا إذا شعرنا أننا ما زلنا بحاجة إليها، معرفة هذا يمكن أن يكون له فوائد صحية مهمة لنا جميعا".

ونظرا لأهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم لدينا ضمن نطاق آمن للحد من مخاطر أمراض مثل السكري وأمراض القلب، يعتقد الباحثون أن هذه النتائج يمكن أن يكون لها آثار صحية بعيدة المدى.

ورغم نتائج هذه الدراسة فإن للقهوة فوائد عديدة عند تناولها بشكل صحي، حيث ان استهلاك القهوة قد يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد.

ا.ح

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