احباط مخطط لخطف حاكمة ولاية اميركية

2020/10/08 | 22:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مكتب التحقيق الفدرالي الاميركي "اف بي اي (F.B.I)، الخميس، احباط مخطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغان "غريتشن ويتمر" من منزلها الذي تقضي فيه العطلة من قبل 6 اشخاص، والاطاحة بحكومة الولاية وذلك بالتعاون مع مجموعة مسلحة في الولاية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم (8 تشرين الاول 2020)، أن "الأشخاص الستة الذين جرى اعتقالهم وتوجيه التهمة إليهم بمحاولة خطف حاكمة ميشيغان، يعتنقون أفكارا معادية لحكومة ميشيغان، وتحدثوا على الأقل منذ هذا الصيف عن فكرة أخذ الحاكمة غريتشن ويتمر -التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي- رهينة".

وحسب الصحيفة نفسها، فإن "المتهمين راقبوا خلال شهري آب وأيلول الماضيين المنزل الذي تقضي فيه حاكمة الولاية إجازتها، وكانوا يخططوا لاختطافها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 3 تشرين الثاني المقبل".

وأضاف "إف بي آي" في دعوى جنائية تقدم بها إلى محكمة فدرالية أن 4 من الأشخاص الستة خططوا لكي يلتقوا، أمس الأربعاء، لدفع ثمن متفجرات، وتبادل معدات وملابس عسكرية كانت ستستخدم في عملية الخطف.

ومن المقرر أن يعقد محققون فدراليون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للحديث عن تفاصيل أكثر بشأن هذا الموضوع.

وتتحدث وثائق الدعوى عن أن مخطط الأشخاص المتهمين كان يقضي باختطاف الحاكمة ويتمر من منزلها الثاني في منطقة شمال ولاية ميشيغان، وجرى ذكر أسماء 5 على الأقل من المتهمين بالوقوف وراء المخطط في وثائق الدعوى الجنائية.

وحظيت حاكمة ولاية ميشيغان بإشادة ولكن بانتقادات شديدة لخطتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ وضعت قيودا مشددة على تنقل الأفراد داخل الولاية وعلى الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من أن العديد من هذه القيود تم رفعها في الفترة الأخيرة.

ا.ح

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