الشرطة المجتمعية تكشف حقيقية الطفل المعنف في إحدى محافظات الفرات الأوسط

2020/10/08 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، حقيقية الطفل المعنف في إحدى محافظات الفرات الأوسط .وقالت الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لطفل ادعى الاشخاص الذين نشروها أنها حالة تعنيف في احدى محافظات الفرات الأوسط، وقد وصلت مناشدات الى الشرطة المجتمعية لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع، …

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