إعلان مفاجئ ومهم للإقليم عن قضاء سنجار

2020/10/08 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت حكومة اقليم كردستان عن زيارة وفد برئاسة وزير الداخلية ريبر احمد الى العاصمة بغداد يوم غد الجمعة.

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