بالفيديو...هل شاهدت اشتعال مياه الصنبور من قبل؟؟

2020/10/08 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} في قرية stajicevo بصربيا يمكن أن تشتعل مياه الصنبور بالولاعة

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