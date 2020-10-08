ظريف: العقوبات الأمريكية تستهدف قنواتنا للدفع مقابل الغذاء والأدوية

2020/10/08 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الامريكية بأنها تستهدف ما تبقى لدى إيران من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء، في ظل جائحة كورونا، من خلال فرض عقوبات جديدة.

وقال ظريف في تغريدة له إنه "في ظل جائحة كوفيد-19، يريد النظام الأمريكي نسف ما تبقى لنا من قنوات للدفع مقابل الغذاء والدواء...



لكن التآمر لتجويع شعب جريمة ضد الإنسانية".

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