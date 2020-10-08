كورونا.. دولة أوروبية تفرض حالة التأهب القصوى

2020/10/08 | 23:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس، فرض حالة التأهب القصوى في 4 مدن اثر انتشار جائحة كورونا فيها، ابتداء من السبت المقبل.

وأوضح فيران، في مؤتمر صحفي اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، أن المدن هي "ليل، وليون، وغرونوبل، بالإضافة إلى سانتيان".

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية اليوم، 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها أمس الأربعاء 18746 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 671938، والوفيات إلى 32445 حالة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.

وأضاف في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة ستكون هناك قيود جديدة".

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