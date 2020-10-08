2020/10/08 | 23:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليسجل "داو جونز" أعلى مستوى في شهر، مع آمال إقرار إجراءات تحفيزية لدعم الاقتصاد.

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