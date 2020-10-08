2020/10/08 | 23:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هولندا.. أحكام مطولة على 6 مدانين أحدهم عراقي بالتخطيط لهجوم إرهابي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/08 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا.. أحكام مطولة على 6 مدانين أحدهم عراقي بالتخطيط لهجوم إرهابي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا.. أحكام مطولة على 6 مدانين أحدهم عراقي بالتخطيط لهجوم إرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).