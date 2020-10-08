2020/10/08 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ زوار من الغرق في بابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ زوار من الغرق في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).