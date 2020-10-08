بينها دولة عربية.. تويتر يلغي شبكة حسابات مرتبطة بـ 5 دول

2020/10/08 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع تويتر تفكيك عدة شبكات تضم نحو 1600 حسابا تنشر معلومات وأخبار مظللة من إيران وروسيا والسعودية وكوبا وتايلند.

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