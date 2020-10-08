الاربعينية تسدل الستار وتنويهات مهمة للتربية والتعليم.. واخبار اخرى تود معرفتها

2020/10/08 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية والحكومات المحلية نجاح خطة زيارة اربعينية الامام الحسين {عليه السلام} في الوقت الذي اعلنت فيه قيادة عمليات بغداد احباط مخطط لاستهداف الزائرين.

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