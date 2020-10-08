التخطيط تتوقع زيادة الفقر بسبب تداعيات كورونا وتعيد النظر باستراتيجية

2020/10/08 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت وزارة التخطيط، الخميس، زيادة نسبة الفقر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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