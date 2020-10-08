بابل: سقوط عجلتين في نهر المسيب .. صور من عملية الإنقاذ

2020/10/08 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، إنقاذ عائلتين من الغرق في حادثين منفصلين، جرّاء سقوط عجلتيهما في نهر المسيب بمحافظة بابل.



وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، ( 8 تشرين الأول 2020)، إنه "تمكنت قطعات الفوج الآلي الرابع اللواء الآلي الاول شرطة اتحادية المشارك في تأمين حماية الزائرين في محافظة بابل، من انقاذ عائلتين من الغرق واخلاء عجليتهما من نهر المسيب في منطقة الجيلاوية بمحافظة بابل في حادثين منفصلين، وذلك بعد أن تعرضتا للسقوط فيه جراء حادث سير ضمن القاطع المكلفين بتأمين حمايته".

وتابع، "قدمت الشرطة الاتحادية الاسعافات الاولية للمصابين ورفع العجلات من مكان الحادث كإجراء اولي لحين وصول الكوادر الاختصاصية الطبية".

واشار إلى أن "هذه الاجراءات الآنية، جاءت التزاماً بالمبادئ الثابتة لقوات الشرطة الاتحادية وعملاً بتوجيهات واوامر وزير الداخلية بتكفل المسؤولين عن القواطع ضمن محاور الزيارة كافة الجوانب الامنية والخدمية".

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