جوانب من ممارسات الراسمالية الطفيلية في السودان - محمد مهاجر

2020/10/09 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_مهاجر تعيش ولاية الخرطوم منذ اشهر عدة ازمة طاحنة في الخبز والمحروقات.



والاجنبى ليرى في الامر غرابة لان السودان بلد غنية بامكانياتها الزراعية.



فنجد فيها فدانين من كل خمسة افدنة صالحة للزراعة في الوطن العربى.



واذا اضفنا الى ذلك كمية المياه المهولة والانهار التي تجرى من تحت ارضها, فان الدارس للحالة ليقف فاغرا فاه من فرط الدهشة.ان الازمة الحقيقية لهى ازمة أخلاقية في المقام الأول.



فكل الدلائل تشير ال ......





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