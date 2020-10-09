2020/10/09 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، انقاذ عائلتين من الزائرين بعد غرق عجلتهما في محافظة بابل.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " قطعات الفوج الالي الرابع اللواء الالي الاول شرطة اتحادية المشارك في تأمين حماية الزائرين في محافظة بابل، تمكنت من انقاذ عائلتين من الغرق واخلاء عجليتهما من نهر المسيب في منطقة الجيلاوية بمحافظة بابل في حادثين منفصلين".

واضافت أن "العجلتين تعرضتا للسقوط في نهر المسيب جراء حادث سير ضمن القاطع المكلفين بتأمين حمايته"، لافتة الى انها "قدمت الاسعافات الاولية للمصابين، وتم رفع العجلات من مكان الحادث كإجراء اولي لحين وصول الكوادر الاختصاصية الطبية".

وتابعت أن "هذه الاجراءات الآنية تأتي التزاماً بالمبادئ الثابتة لأبطال الاتحادية وعملاً بتوجيهات واوامر معالي وزير الداخلية بتكفل المسؤولين عن القواطع ضمن محاور الزيارة كافة الجوانب الامنية والخدمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الشرطة الاتحادية تنقذ عائلتين من الزائرين بعد غرق عجليتهما في بابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الشرطة الاتحادية تنقذ عائلتين من الزائرين بعد غرق عجليتهما في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).