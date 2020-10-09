إصابة مسؤول فلسطيني بارز بكورونا

2020/10/09 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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