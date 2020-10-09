2020/10/09 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الخميس، من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان.



وأعرب الحريري، في تصريحات صحفية، عن "الخشية من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح وعراضات عسكرية في معظم شوارع بيروت"، مشيرا إلى "المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل"

ويشهد لبنان فراغا حكوميا بعد اعتذار مصطفى أديب المرشح السابق لرئاسة الحكومة عن تشكيلها ما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية اللبنانية أكثر.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق الكتل النيابية إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد في 15 الشهر الجاري.

RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحريري يحذر من اندلاع حرب أهلية في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).