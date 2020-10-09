فيسبوك يتصل بـ”أف بي آي” للتحقيق في مؤامرة اختطاف حاكمة ميشيغان

2020/10/09 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “فيسبوك”، أنها تواصلت مع مكتب التحقيقات الفدرالي “بشكل استباقي” للتحقيق في مؤامرة خططت لها ميليشيا بهدف اختطاف حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر.وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أحبط “مؤامرة للإطاحة بحاكمة ميشيغان تضمنت التواصل مع أعضاء مليشيا في ميشيغان”.ونقلت وكالة “رويترز” عن ويتمر قولها إنها تشكر قوات إنفاذ القانون التي ألقت القبض …

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