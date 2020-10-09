2020/10/09 | 00:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة 32 من منافسات الدوري المصري للموسم 2019/2020 والذي توج به رسمياً النادي الأهلي.حيث تصدر ترتيب الدوري المصري النادي الأهلي برصيد 83 نقطة وهو ما يجعله يتوج به بطلا بعد انتهاء منافسات الموسم 2019/2020.ثم يأتي نادي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 65 نقطة، بعدما تعادل مساء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 32) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 32) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).