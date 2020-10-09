الشرطة الاتحادية تصدر بيانا بشأن سقوط عجلتين للزائرين في نهر المسيب (صور)

2020/10/09 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الخميس، انقاذ عائلتين من الزائرين بعد سقوط عجلتيهما في نهر المسيب بحادثين منفصلين في محافظة بابل.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، ان "قطعات الفوج الالي الرابع اللواء الالي الاول شرطة اتحادية المشارك في تأمين حماية الزائرين في محافظة بابل، تمكن من انقاذ عائلتين من الغرق واخلاء عجلتيهما من نهر المسيب في منطقة الجيلاوية بمحافظة بابل في حادثين منفصلين، وذلك بعد ان تعرضتا للسقوط فيه جراء حادث سير ضمن القاطع المكلفين بتأمين حمايته".

وأضاف، حيث "قدمت الشرطة الاتحادية الاسعافات الاولية للمصابين ورفع العجلات من مكان الحادث كإجراء اولي لحين وصول الكوادر الاختصاصية الطبية..



تأتي هذه الاجراءات الآنية التزاما بالمبادئ الثابتة لأبطال الاتحادية وعملا بتوجيهات واوامر وزير الداخلية بتكفل المسؤولين عن القواطع ضمن محاور الزيارة كافة الجوانب الامنية والخدمية".

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