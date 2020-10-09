العاني: عدم حسم الصراع بين الدولة واللادولة سيؤدي الى تقسيم العراق

2020/10/09 | 00:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكد النائب ظافر العاني ان عدم حسم الصراع بين الدولة واللادولة سيؤدي الى تقسيم العراق.وقال العاني في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر اليوم، “من دون مواربة ، العراق اليوم عراقان عراق الدولة وعراق اللادولة”.وأضاف العاني في تغريدته “المواجهة بين الطرفين ستظل مستعرة حتى تُحسم ، لأن العراق لايتسع لكلينا” .وأجاب العاني […]

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