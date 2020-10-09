بعد غرق عجليتهما .. الشرطة الاتحادية تنقذ عائلتين من الزائرين

2020/10/09 | 00:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انقذت الشرطة الاتحادية عائلتين من الزائرين بعد غرق عجليتهما في بابل.

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية تلقت “خبر برس” نسخة منه ،” ان قطعات اللواء الالي الاول شرطة اتحادية المشارك في تأمين حماية الزائرين في محافظة بابل تمكنت من انقاذ عائلتين من الغرق واخلت عجليتهما من نهر المسيب في منطقة الجيلاوية بمحافظة بابل في حادثين منفصلين، وذلك بعد ان تعرضتا للسقوط فيه جراء حادث سير ضمن القاطع المكلفين بتأمين حمايته.

واوضح ان الشرطة الاتحادية قدمت الاسعافات الاولية للمصابين ورفع العجلتين من مكان الحادث “.

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