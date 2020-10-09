{الفرات نيوز} تكشف تفاصيل مهمة عن اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار

2020/10/09 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، تفاصيل الاتفاق المقترب بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في أربيل بشأن تطبيع الأوضاع في القضاء.

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