صالح لولي عهد الكويت الجديد: العراق حريص شعباً وحكومة على تعزيز العلاقات

2020/10/09 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولي عهد امير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

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