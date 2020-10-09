العراق يضخ 250 الف برميل نفط للأردن بحلول ديسمبر المقبل

2020/10/09 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة الزواتي ان واردات الأردن من النفط العراقي خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت حوالي 253 الف برميل أي بمعدل يومي يصل الى 8560 برميل من النفط.حيث يطبق العراق والأردن اتفاقية التعاون بينهما الموقعة في فبراير العام الماضي 2019 لنقل الخام العراقي الى الأردن.وذكرت زواتي […]

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