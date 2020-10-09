رئيس الجمهورية يهنئ ولي العهد الكويتي الجديد

2020/10/09 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولي عهد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اعرب رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبه اختياره ولياً للعهد، متمنياً له كل التوفيق وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار لدولة الكويت وشعبها الشقيق.

وأكد صالح حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً في تعزيز العلاقات الأخوية العميقة بين الشعبين والبلدين الشقيقين.

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