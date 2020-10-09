من سيدق الأجراس على باب جهنم؟ - جواد بولس

2020/10/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بولس من سيدق الاجراس على باب جهنم ؟نشرت صحيفة هأرتس العبرية، يوم الاثنين المنصرم، نبأ أفاد بأن شرطيًا اسرائيليًا كان يستقل دورية رسمية مع زميل له، صرخ بمكبر الصوت، حين مر بجانب من كانوا يتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو، وأعلن بما يشبه التهديد والتحذير: "فقط بيبي" .



كُشف عن هذه الحادثة بعد ان تم تسجيلها وتصوير سيارة الدورية من قبل أحد المشاركين في المظاهرة التي دعت اليها منظمة "الأعلام السوداء" واقيمت ......





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