2020/10/09 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صادق_إطيمش القضاء على منظومة الفساد البائسة وعوراتها التي شوهت الجسم العراقي واحزابها الإسلامية والقومية العنصرية التي سممت افكار الأجيال التي تعاقبت بعد سقوط دكتاتورية البعثفاشية المقيتة ، لا يمكن تحقيقه ما لم يرتبط بنضال طويل يلتزم بفكر علمي جاد لبلوغ هذا الهدف.



وإن اول متطلبات هذا النضال والخطوة الأولى على طريق تفكيك النظام المحاصصاتي المقيت وكل ما ينشأ عنه من مآسي يعاني منها الشعب العراقي منذ سنين طويلة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آفاق أفرزتها ثورة شباب تشرين - صادق إطيمش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آفاق أفرزتها ثورة شباب تشرين - صادق إطيمش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).