مجلس أمن الاقليم يصدر بياناً بشأن اغتيال مسؤول أسايش معبر سرزير الحدودي

2020/10/09 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر مجلس أمن إقليم كردستان، الخميس، بياناً بشأن اغتيال مسؤول أسايش معبر سرزير الحدودي مع تركيا، في محافظة دهوك.

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