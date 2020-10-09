2020/10/09 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

تغلب المنتخب الانجليزي لكرة القدم، على نظيره منتخب ويلز، في مبارة ودية جرت بينهما، يواقع ثلاثة اهداف من دون مقابل في مبارات ودية دولية جرت بينهما.

فيما اجتاز منتخب صربيا منتخب النرويج، بنتيجة 2-1 بالاشواط الاضافية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انجلترا تفوز على ويلز ودياً وصربيا تجتاز النرويج في اليورو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انجلترا تفوز على ويلز ودياً وصربيا تجتاز النرويج في اليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).