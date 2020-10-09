2020/10/09 | 02:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر مسؤولو الصحة في ولاية نيفادا الأميركية دور رعاية المسنين بالتوقف عن استخدام اختبارين سريعين للكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بسبب عدم دقة النتائج التي تظهرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من استخدام الفحوصات السريعة لكورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من استخدام الفحوصات السريعة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).