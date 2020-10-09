فيديو.. ماذا قالت أمينة خليل عن خطيبها وحفل زفافها؟

2020/10/09 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ عن حياتها الخاصة وعن خطيبها وكيفية إحتفالها بحفل زفافها ، تحدثت الفنانة المصرية أمينة خليل ، فى لقاء مصور مقتضب ، مع Vodafone Red and eniGma magazine.وذكرت خليل أكثر الأشياء التى تجذبها في الرجل قائلة :” أنها تهتم بصفات عديدة وهي أن يكون عاقل، دمة خفيف، حنين، عنده مبادئ، مغامر، طموح […]

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