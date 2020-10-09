عمره 88 عاما.. يكمل مشروعه بالمشي مسافة تعادل محيط الأرض

2020/10/09 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة وثلاثين عاما من بدء مشروعه، قطع أميركي في أواخر الثنمانينات من عمره مسافة 24901 ألف ميل، سير على الأقدام، وهو ما يعادل الدوران حول العالم عند خط الاستواء.

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