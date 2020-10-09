إصابة مسؤول كبير في السلطة الفسطينية بفيروس كورونا

2020/10/09 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظّمة التحرير الفلسطينيّة مساء الخميس أنّ كبير المفاوضين الفلسطينيّين صائب عريقات الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجدّ.

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